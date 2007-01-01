Улицы Людиново перекроют 9 мая
В День Победы в городе пройдут праздничные мероприятия.
Движение автомобилей будет ограничено, сообщили в местной администрации.
Утром дороги закроют на период легкоатлетической эстафеты по маршруту: пл. Победы — ул. Ленина — ул. Энгельса — ул. Фокина — ул. К. Либкнехта.
С 10:30 до 23:00 нельзя будет ездить на улицах 3-го Интернационала (ост. «ТД Люмар»), Ленина (от перекрестка с ул. Семашко), К. Маркса (от перекрестка с ул. Фокина), ул. Фокина (от перекрестка с ул. Первомайская и перекрестка с ул. Рагули).