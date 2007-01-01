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Авто и транспорт

В калужском аэропорту задержали рейсы в Стамбул и Санкт-Петербург

Дмитрий Ивьев
07.05, 10:20
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Проблемы возникли в среду, 7 мая.

Самолет из Санкт-Петербурга должен был приземлиться в 1:40, однако до сих пор не прибыл. Вылет в этот город перенесен с 15:35 на ночь на 8 мая.

Вылет в Стамбул перенесли с 3:15 на 13:00. А из Турции пассажиры прибудут не в 14:05, а в 23:40.

Накануне в калужском аэропорту вводили ограничения на полеты. Федеральные СМИ сообщают о массовых задержках и отменах рейсов в столичных аэропортах из-за атак дронов.

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