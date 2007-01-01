Калужских водителей предупредили о гололедице
На вторых длинных выходных ожидается снижение температуры.
Ночью и утром возможны заморозки. На дорогах возможна гололедица.
- Наиболее опасными будут мосты, эстакады и участки дорог, расположенные в низинах, где обледенение может быть наиболее интенсивным, - предупредили в управлении дорогами «Москва-Бобруйск». - Водителям рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах, снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.