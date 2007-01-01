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Авто и транспорт

Калужских водителей предупредили о гололедице

Дмитрий Ивьев
07.05, 09:28
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На вторых длинных выходных ожидается снижение температуры.

Ночью и утром возможны заморозки. На дорогах возможна гололедица.

- Наиболее опасными будут мосты, эстакады и участки дорог, расположенные в низинах, где обледенение может быть наиболее интенсивным, - предупредили в управлении дорогами «Москва-Бобруйск». - Водителям рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах, снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.

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