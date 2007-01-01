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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге сняли асфальт на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
07.05, 08:44
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В ночь на среду, 7 мая, работы проводились на участке между улицами Баррикад и Карла Либкнехта.

Фрезерование проводят ночью, чтобы не создавать лишних заторов.

Когда там уложат новый верхний слой асфальта, власти пока не уточняют.

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