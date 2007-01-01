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Авто и транспорт

Улицу Достоевского расширили в Калуге

Дмитрий Ивьев
06.05, 16:28
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Асфальта там стало больше, а вот тротуар оставили совсем узкий. Да еще пока и без плитки.

Напомним, участок от Рылеева до Марата хотят сделать двухсторонним.

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