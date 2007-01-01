Дорогу ремонтируют в Дзержинском районе
Работы идут на участке между подъездом к усадьбе Гончаровых и Редькино.
Там обустраивают недостающую систему водоотвода.
На первом этапе были выполнены устройство водоотводных лотков, укрепление кюветов с помощью монолитного бетона, а также укрепление обочин щебнем.
- В рамках второго этапа продолжается укрепление кюветов монолитным бетоном и установка водоотводных лотков на съездах, что способствует эффективному отводу воды и снижению риска образования луж и размыва, - рассказали 6 мая в министерстве транспорта Калужской области. - В настоящий момент работы сосредоточены на левой стороне дороги, после чего дорожники приступят к работам на правой стороне. В планах - выполнить укрепление кюветов и установку водоотводных лотков справа, а также продолжить укрепление обочин щебнем по всей протяженности дороги.