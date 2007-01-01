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Авто и транспорт

Дорога начала разрушаться в Калужской области

Дмитрий Ивьев
06.05, 15:54
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Проблема возникла в селе Тырново Бабынинского района.

- С выездом на место руководством областного минтранса совместно с представителями администрации района проведено обследование состояния дороги, - рассказал 6 мая министр транспорта региона Геннадий Орлов. - Выяснилось, что у въезда в село разрушена водопропускная труба. В планах дорожных служб - провести бетонирование трубы и предотвратить дальнейшую деформацию.

Кроме того, в самом селе планируется заменить существующую водопропускную трубу на более крупную и восстановить дорожное покрытие на месте замены.

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