Дорога начала разрушаться в Калужской области

Проблема возникла в селе Тырново Бабынинского района.

- С выездом на место руководством областного минтранса совместно с представителями администрации района проведено обследование состояния дороги, - рассказал 6 мая министр транспорта региона Геннадий Орлов. - Выяснилось, что у въезда в село разрушена водопропускная труба. В планах дорожных служб - провести бетонирование трубы и предотвратить дальнейшую деформацию.

Кроме того, в самом селе планируется заменить существующую водопропускную трубу на более крупную и восстановить дорожное покрытие на месте замены.