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Авто и транспорт

В Кирове перекроют движение

Дмитрий Ивьев
06.05, 14:01
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В среду, 7 мая, в городе пройдет велопробег «Знамя Победы».

С 13:00 до 15:00 закроют движение на площади Заводской, сообщили в районной администрации. Схему объезда смотрите ниже.

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