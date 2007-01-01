В Калужской области рассказали о ремонте моста
В Калужской области рассказали о ремонте моста
Работы продолжаются на дороге Калуга – Таруса.
Там обновляют мост через Калужку.
- На текущий момент выполнена разборка мостового полотна первой очереди ремонта, включающая демонтаж перильного и барьерного ограждений, а также демонтаж крайних балок с последующей установкой новых в проектное положение, - сообщили 30 апреля в министерстве транспорта региона. - Это важный этап работ, необходимый для последующих ремонтных и восстановительных мероприятий.
На мосту введено реверсивное движение автомобилей.
Завершиться работы должны до 30 сентября.