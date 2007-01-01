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Авто и транспорт

В Калужской области рассказали о ремонте моста

Дмитрий Ивьев
30.04, 16:20
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В Калужской области рассказали о ремонте моста

Работы продолжаются на дороге Калуга – Таруса.

Там обновляют мост через Калужку.

- На текущий момент выполнена разборка мостового полотна первой очереди ремонта, включающая демонтаж перильного и барьерного ограждений, а также демонтаж крайних балок с последующей установкой новых в проектное положение, - сообщили 30 апреля в министерстве транспорта региона. - Это важный этап работ, необходимый для последующих ремонтных и восстановительных мероприятий.

На мосту введено реверсивное движение автомобилей.

Завершиться работы должны до 30 сентября.

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