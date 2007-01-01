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В Калуге изменили расписание автобуса №39

Дмитрий Ивьев
01.05, 10:05
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С четверга, 1 мая, между площадью Победы и «Европейским кварталом» ездит на одну единицу транспорта больше, рассказали в городской управе.

Расписание автобуса №39 в Калуге

  • Отправление от площади Победы: 6.05, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 15.20, 15.50, 16.45, 17.20, 17.50, 18.10, 18.45, 19.15, 19.35, 20.10, 20.40, 21.35.
  • Отправление из Рождествено: 6.45, 7.10, 9.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.25, 17.55, 18.25, 19.15, 20.10.
  • Отправление из «Европейского квартала»: 6.00, 6.50, 7.20, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.35, 15.05, 16.05, 16.35, 17.25, 18.05, 18.35, 18.50, 19.25, 19.55, 20.20, 20.55, 21.25, 22.20.

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