В Калуге опять жалуются на самокатчиков

Об инциденте на Правом берегу в официальном сообществе района в ВК 30 апреля рассказал местный житель:

- Обращаюсь к любителям езды на электросамокатах: выбирайте скоростной режим в соответствии с обстановкой на тротуаре. Вчера был свидетелем очередной ситуации, когда возле пешеходного перехода между «Хорошим» и «Кречетниковым» мужчина плотного телосложения на электросамокате чуть не совершил наезд на двух пешеходов школьного возраста. Ребята в последний момент успели отскочить в сторону.

Напомним, в прошлом году в Калуге ввели запрет на езду прокатных самокатов по центральным улицам. На Правобережье запреты не вводились.