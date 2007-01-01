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Авто и транспорт

В Калуге опять жалуются на самокатчиков

Дмитрий Ивьев
30.04, 14:17
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Об инциденте на Правом берегу в официальном сообществе района в ВК 30 апреля рассказал местный житель:

- Обращаюсь к любителям езды на электросамокатах: выбирайте скоростной режим в соответствии с обстановкой на тротуаре. Вчера был свидетелем очередной ситуации, когда возле пешеходного перехода между «Хорошим» и «Кречетниковым» мужчина плотного телосложения на электросамокате чуть не совершил наезд на двух пешеходов школьного возраста. Ребята в последний момент успели отскочить в сторону.

Напомним, в прошлом году в Калуге ввели запрет на езду прокатных самокатов по центральным улицам. На Правобережье запреты не вводились.

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