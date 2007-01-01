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В Калуге эвакуируют девять брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев
30.04, 11:35
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Их осмотр пройдет в понедельник, 5 мая, сообщили в городской управе.

Владельцев просят присутствовать в период с 10:00 до 13:00:

  • ул. Окружная, д.10, «Газель», В 970 СР 40,
  • ул. Чичерина, д. 16а, ГАЗ, А 294 ВА 177,
  • бульвар Байконур, д. 5, «Ниссан Альмера» зеленого цвета, С 917 АС 40,
  • ул. Ленина, д. 34, ВАЗ 21010,
  • ул. Ленина, д. 32, «Фольксваген Пассат», Е 729 УВ 40,
  • ул. В.Никитиной, д. 37а, ВАЗ,
  • ул. В.Никитиной, д. 37а, ВАЗ, С 049 ЕЕ 71,
  • ул. Московская, район д. 311 к. 6, ВАЗ 11113-02, Н 123 УУ 40,
  • ул. Генерала Попова, д.4, ВАЗ, К 775 СТ 40.

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