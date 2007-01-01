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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге определились с датой запуска троллейбусов №8

Дмитрий Ивьев
29.04, 18:18
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Они снова будут перевозить пассажиров между улицами Кирова и Ольговской с 30 апреля.

Об этом сообщили в городской управе.

Напомним, троллейбусы №8 не ездили с начала реконструкции Синих мостов.

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