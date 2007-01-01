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Авто и транспорт

В Калуге возобновили работу троллейбусы

Дмитрий Ивьев
29.04, 15:07
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Они вновь могут проехать в районе перекрестка улиц Гагарина и Королева.

Напомним, днем 29 апреля там проходили внеплановые ремонтные работы.

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