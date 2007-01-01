Ремонт дороги начался в Ульяновском районе
Работы ведутся на дороге «Козельск — Ульяново — Дудоровский — Хвастовичи» — Ефимцево.
Дорога протяженностью 3,6 километра ведет к селу Ефимцево, где расположен крупный российско-вьетнамский животноводческий комплекс.
- На объекте выполнена разбивка маршрута по методике пикетажа, проводится диагностика пучинообразования для выявления возможных деформаций дорожного полотна, - рассказал 29 апреля министр транспорта региона Геннадий Орлов. - В ближайших планах — ремонт водопропускных труб, восстановление водоотводных канав, укрепление обочин, а также укладка слоёв щебня и асфальтобетона для повышения надёжности и долговечности дороги.
Завершение всех ремонтных работ запланирована на 1 сентября.