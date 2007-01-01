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Авто и транспорт

В Калуге самокаты еще одной прокатной компании появились на тротуарах

Дмитрий Ивьев
29.04, 09:45
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Фиолетовый транспорт «Юрент» замечен на улице Никитина.

В прошлом году этот бренд уже заходил в Калугу, но потом решил отказаться от нашего города после введения ограничений для электросамокатов.

С начала весны в Калуге также работают желтые самокаты Whoosh и «Яндекс».

Городская управа Калуги уже несколько месяцев работает над тем, чтобы определить места для стоянок самокатов. Однако пока конкретного списка нет.

При этом чиновники выступают против полного запрета электросамокатов в Калуге.

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