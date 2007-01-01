В Калуге на ремонт улицы Чижевского потратят почти 70 миллионов рублей
Объявлен конкурс по поиску подрядчика, который займется ремонтом этой многострадальной дороги.
Из бюджета готовы потратить на 865 метров улицы не больше 68,8 миллиона рублей.
Заявки от подрядчиков принимаются до 5 мая.
А завершить ремонт дорожники должны будут до 1 июля.
Напомним, на состояние Чижевского калужане жалуются уже несколько лет. В прошлом году там поменяли подземные коммуникации и положили верхний слой асфальта на одной полосе, однако он уже начал разрушаться.