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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге на ремонт улицы Чижевского потратят почти 70 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
28.04, 11:06
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Объявлен конкурс по поиску подрядчика, который займется ремонтом этой многострадальной дороги.

Из бюджета готовы потратить на 865 метров улицы не больше 68,8 миллиона рублей.

Заявки от подрядчиков принимаются до 5 мая.

А завершить ремонт дорожники должны будут до 1 июля.

Напомним, на состояние Чижевского калужане жалуются уже несколько лет. В прошлом году там поменяли подземные коммуникации и положили верхний слой асфальта на одной полосе, однако он уже начал разрушаться.

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