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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге байкеры открывают мотосезон

Дмитрий Ивьев
26.04, 12:45
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В субботу, 26 апреля, несколько десятков мотоциклистов собралось на площади Старый Торг.

Они колонной проедут через город на Северный.

Байкеров сопровождает патрульная машина ГАИ.

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