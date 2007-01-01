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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге еще на сутки отменили троллейбусы №10

Дмитрий Ивьев
23.04, 16:58
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Они не будут ходить до 19:00 четверга, 24 апреля, сообщили в городской управе.

Это связано с работами на контактной сети в районе Синих мостов.

Вместо троллейбусов по маршруту №10 ходят автобусы.

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