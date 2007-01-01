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В Калуге объяснили, что за ремонтные работы проходят на Синих мостах

Дмитрий Ивьев
23.04, 16:59
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В среду, 23 апреля, там были перекрыты две полосы из четырех.

- На мосту проводятся плановые работы: устройство пришовной зоны деформационного шва путепровода, - заявили в городской управе.

Их планируется завершить до 7 мая.

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