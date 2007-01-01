Калужский министр рассказал о ремонте моста

Работы ведутся на дороге М-3 «Украина» - Перемышль в Перемышльском районе.

Подрядчик занимается мостом через реку Высса.

- Протяженность ремонтируемого моста — 59 м. В настоящее время на объекте установлены средства организации дорожного движения, что обеспечивает безопасность работ, - отметил 23 апреля министр транспорта региона Геннадий Орлов. - Проводятся демонтажные работы по разборке старого мостового полотна, а также установлена опалубка для строительства консольной части тротуара. Кроме того, смонтированы строительные леса для замены резиновых опорных частей балок и ремонта пролетных строений.

С 15 марта по 30 ноября на участке ремонта моста организовано реверсивное движение.