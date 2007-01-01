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МЖД прокомментировала очереди у входа на вокзал Калуга-1

Дмитрий Ивьев
23.04, 14:53
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Как мы уже рассказывали, проблемы возникли в конце прошлой недели.

В среду в нашу редакцию поступил официальный комментарий от «Московской железной дороги».

Ограничения введены с 16 апреля. Как пояснили в МЖД, их ввели для повышения безопасности. При этом железнодорожники ссылаются на требования Федерального закона «О транспортной безопасности».

На входе в вокзал установили две рамки металлодетектора. Также просвечиваются сумки. Попасть на платформу теперь можно только через здание вокзала.

«Московская железная дорога» попросила пассажиров отнестись к ситуации с пониманием и приезжать на вокзал заранее.

На выходе с платформы досмотра нет.

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