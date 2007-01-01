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Авто и транспорт

В Калуге перекрыли две полосы на Синих мостах

Дмитрий Ивьев
23.04, 12:00
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Ремонтные работы проходят днем в среду, 23 апреля.

Для проезда в каждую сторону осталось по одной полосе.

На дороге выставлены соответствующие знаки, сообщили в сообществе «Калуга ДТП».

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