​​​Улицы в Малоярославце отремонтируют по нацпроекту

В этом году работы запланированы на улице Чистовича и части Энтузиастов, которые являются основными подъездными путями к ЦРБ, ДОУ «Сказка» и СОШ №3, ДОУ «Золотой Ключик».

- В ремонт дорог включены работы по обустройству тротуаров, остановочных карманов и установке остановочных павильонов, - рассказал 23 апреля глава администрации района Вячеслав Парфенов. - В части безопасного дорожного движения будут установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Ремонт пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».