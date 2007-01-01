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Авто и транспорт

​​​Улицы в Малоярославце отремонтируют по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
23.04, 09:00
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В этом году работы запланированы на улице Чистовича и части Энтузиастов, которые являются основными подъездными путями к ЦРБ, ДОУ «Сказка» и СОШ №3, ДОУ «Золотой Ключик».

- В ремонт дорог включены работы по обустройству тротуаров, остановочных карманов и установке остановочных павильонов, - рассказал 23 апреля глава администрации района Вячеслав Парфенов. - В части безопасного дорожного движения будут установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Ремонт пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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