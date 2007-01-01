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Авто и транспорт

В Калуге улица Московская встала в большой пробке

Дмитрий Ивьев
22.04, 09:21
0 694
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Движение затруднено утром во вторник, 22 апреля.

Очевидцы сообщают о ДТП в районе перекрестка с улицей Баррикад.

Затруднен проезд от Ленина до Баррикад.

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