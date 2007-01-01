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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге устроили огромные очереди у входа на вокзал

Дмитрий Ивьев
22.04, 09:26
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На Калуге-1 изменили схему прохода пассажиров к поездам. Теперь всех отправляют в здание вокзала на досмотр.

- Почему теперь, чтобы добраться до электричек, нужно пройти через пункт досмотра на вокзале? – задается вопросом калужанин на странице губернатора. - И если я купил электронный билет, почему я должен проходить эту унизительную процедуру? Система досмотра на вокзале просто отвратительная. Узкие двери, грубые сотрудники. Если эти изменения связаны с безопасностью, то почему они были введены только сейчас? Почему нужно было оградить платформы и заставить людей проходить через вокзал? Ведь проход на вокзал и так всегда осуществлялся через пункт досмотра. И если уже вводите что-то, то сделайте так, чтобы это было удобно!

Ситуацию 22 апреля прокомментировали в министерстве транспорта Калужской области:

- В связи с проведением празднования 80-й годовщины Великой Победы усилены меры транспортной безопасности. Вопрос находится в ведении РЖД. Для уточнения всех обстоятельств обратитесь, пожалуйста, к ним напрямую.

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