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Авто и транспорт

В Калуге около площади Старый Торг встали троллейбусы

Софья Фирсова
21.04, 11:48
0 1622
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Движение остановилось из-за отсутствия напряжения.

Фото прислал наш подписчик.

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