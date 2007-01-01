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Авто и транспорт

В Калужской области открыли мост через Оку

Софья Фирсова
21.04, 11:14
0 642
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Движение между двумя берегами возобновлено в поселке Дугна Ферзиковского района, сообщили в региональном минтрансе.

19 апреля мост разводили из-за подъема уровня воды.

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