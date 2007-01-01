В Пасхальную ночь в Калуге пустят семь троллейбусов и один автобус

В ночь на воскресенье, 20 апреля, в Калуге пустят дополнительный общественный транспорт для тех, кто собирается посетить ночное богослужение на Пасху. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Семь троллейбусов и один автобус будут отправляться от площади Старый Торг после службы в храме и направятся по разным улицам в депо.

№ 1 - 1 ед. по ул. Ленина до вокзала Калуга-1 - депо;

№ 2 - 1 ед. ул. Московская - мкр. Терепец - депо;

№ 3 - 1 ед. по наружному кольцу по ул. С. Щедрина-КЗТА - пл. Победы - к-тр Центральный, далее по ул. Московской в депо;

№ 6 - 1 ед. ул. Гагарина - ул. Кирова - пл. Победы - ул. М. Жукова до ост. «Дубрава» - ул. К. Либкнехта - депо;

№ 8 - 1 ед. по ул. Московская - пл. Московская - ул. Ольговская - депо;

№ 9 - 1 ед. по ул. Московская до п. Северный - депо;

№ 10 - 1 ед. по ул. Московская - пл. Московская - ул. Гурьянова - депо;

№ 18 - 1 ед. ул. Гагарина - пл. Мира до мкр. Кошелев - депо.