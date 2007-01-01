Калужская область закупит 50 новых автобусов

Их будут использовать для перевозки пассажиров в районах, сообщил 17 апреля губернатор Владислав Шапша.

Глава региона напомнил, что за последние годы приобретено 258 автобусов. В ближайшие два года обновят и троллейбусный парк в Калуге.

Шапша также отметил лидерство Калужской области в ЦФО по вводу жилья.

- Программами улучшения жилищных условий воспользовались около 1,5 тысяч многодетных семей, - рассказал губернатор.

Досрочно расселены 216 аварийных домов. По новой программе до 2030 года жилье получат еще 4670 человек.

Также прошли реконструкция семи очистных сооружений и ремонт 1400 километров дорог.