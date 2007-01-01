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Авто и транспорт

Калужская область закупит 50 новых автобусов

Их будут использовать для перевозки пассажиров в районах, сообщил 17 апреля губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
17.04, 14:15
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Глава региона напомнил, что за последние годы приобретено 258 автобусов. В ближайшие два года обновят и троллейбусный парк в Калуге.

Шапша также отметил лидерство Калужской области в ЦФО по вводу жилья.

- Программами улучшения жилищных условий воспользовались около 1,5 тысяч многодетных семей, - рассказал губернатор.

Досрочно расселены 216 аварийных домов. По новой программе до 2030 года жилье получат еще 4670 человек.

Также прошли реконструкция семи очистных сооружений и ремонт 1400 километров дорог.

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