В Калуге появится площадь Героев

Фото: городская Дума Калуги.

Такое название выбрали для территории на пересечении улиц Братьев Луканиных и Андрея Алешина у школы №45 в «Кошелеве».

Соответствующий проект решения появился на сайте городской Думы.

Кроме того, появятся улицы с новыми названиями: улица Межевая (у СНТ «Труженик»), улица Адмирала Сенявина (рядом с улицей Академика Потехина на Правом берегу), улицы Героя России Игнатова и Героя России Щукина (рядом с улицей Берестяной).

Эти наименования еще должны утвердить городские депутаты.