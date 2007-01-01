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Авто и транспорт

В Калуге появится площадь Героев

Дмитрий Ивьев
16.04, 16:49
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Фото: городская Дума Калуги.
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Такое название выбрали для территории на пересечении улиц Братьев Луканиных и Андрея Алешина у школы №45 в «Кошелеве».

Соответствующий проект решения появился на сайте городской Думы.

Кроме того, появятся улицы с новыми названиями: улица Межевая (у СНТ «Труженик»), улица Адмирала Сенявина (рядом с улицей Академика Потехина на Правом берегу), улицы Героя России Игнатова и Героя России Щукина (рядом с улицей Берестяной).

Эти наименования еще должны утвердить городские депутаты.

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