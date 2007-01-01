Как перекроют Калугу на 9 мая
Городская управа опубликовала постановление о перекрытии дорог в праздничный день.
С 8:00 до 20:00 закроют для машин Театральную площадь между улицами Кирова и Суворова.
С 10:00 до 16:00 нельзя будет проехать по улице Кропоткина от переулка Гостинорядского до улицы Театральной.
С 16:00 до 23:00 перекрытие ожидает большую часть центра города:
- пл. Старый Торг,
- ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл. Старый Торг),
- ул. Воробьевская (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг),
- ул. Ленина (от ул. Карпова до пл. Старый Торг),
- пер. Гостинорядский (от ул. Карпова до пл. Старый Торг),
- ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядского до ул. Марата),
- ул. Театральная (от ул. Карпова до пл. Старый Торг),
- ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг),
- ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова),
- ул. Набережная (от ул. Набережной, 21 до пл. Старый Торг).