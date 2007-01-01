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Авто и транспорт

В Калуге жалуются на разбитый въезд на кладбище

Дмитрий Ивьев
15.04, 15:27
1 974
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Видео из Литвиново прислал 15 апреля наш читатель.

Водители вынуждены пробираться по лужам и большим выбоинам.

Пока власти не сообщали о каких-либо планах по дорожному ремонту в этом месте.

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