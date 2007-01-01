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Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области изменится расписание электричек

Дмитрий Ивьев
15.04, 10:32
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С 17 апреля будет проходить капитальный ремонт пути на участке Бекасово-1 – Латышская.

Из-за этого пригородные поезда будут ходить по измененному расписанию с 00:05 17 апреля до 00:05 19 апреля, с 00:05 21 апреля до 00:05 23 апреля, с 00:05 24 апреля до 00:05 26 апреля, а также с 00:05 28 апреля до 00:05 29 апреля, сообщили в Московской железной дороге.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки. Обновленное расписание на эти даты есть на сайте РЖД.

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