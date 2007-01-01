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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге начали расширять улицу Достоевского

Работы ведутся на участке между улицами Рылеева и Марата.
Дмитрий Ивьев
14.04, 14:48
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Подробности в понедельник, 14 апреля, на планерке в городской управе сообщил первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Сейчас там демонтировали тротуарную плитку и убирают бордюры.

Проезжая часть будет расширена на 1,3 метра.

Движение на этом участке хотят сделать двухсторонним.

Из-за этого также придется убрать там платную парковку и запретить остановку транспорта с обеих сторон улицы.

После завершения работ начнется мониторинг. При необходимости в дальнейшем поставят светофоры на перекрестках Рылеева-Достоевского и Марата-Достоевского.

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