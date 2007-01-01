В Калуге начали расширять улицу Достоевского
Работы ведутся на участке между улицами Рылеева и Марата.
Подробности в понедельник, 14 апреля, на планерке в городской управе сообщил первый заместитель городского головы Александр Серяков.
Сейчас там демонтировали тротуарную плитку и убирают бордюры.
Проезжая часть будет расширена на 1,3 метра.
Движение на этом участке хотят сделать двухсторонним.
Из-за этого также придется убрать там платную парковку и запретить остановку транспорта с обеих сторон улицы.
После завершения работ начнется мониторинг. При необходимости в дальнейшем поставят светофоры на перекрестках Рылеева-Достоевского и Марата-Достоевского.