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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге треснула дорога

Повреждения на проезжей части появились на улице Пухова в районе строительства многоэтажного дома.
Дмитрий Ивьев
14.04, 11:21
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В понедельник, 14 апреля, проверку по этому поводу организовала прокуратура.

Ранее в соцсетях калужане рассказывали, что большая трещина появилась на дороге. Затем ее залили битумом.

- В ходе прокладки инженерных сетей был повреждён водопровод, - комментировали ситуацию в управлении городского хозяйства. - Проводился ремонт на проезжей части ул. Пухова для восстановления водоснабжения. Компания, проводившая работы, привлечена к административной ответственности и обязана восстановить асфальт в летний период.

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