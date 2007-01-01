В Калуге треснула дорога
Повреждения на проезжей части появились на улице Пухова в районе строительства многоэтажного дома.
В понедельник, 14 апреля, проверку по этому поводу организовала прокуратура.
Ранее в соцсетях калужане рассказывали, что большая трещина появилась на дороге. Затем ее залили битумом.
- В ходе прокладки инженерных сетей был повреждён водопровод, - комментировали ситуацию в управлении городского хозяйства. - Проводился ремонт на проезжей части ул. Пухова для восстановления водоснабжения. Компания, проводившая работы, привлечена к административной ответственности и обязана восстановить асфальт в летний период.