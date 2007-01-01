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Авто и транспорт

В Калуге жалуются на разбитый проезд

Дмитрий Ивьев
14.04, 09:30
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Фото дороги возле дома №18 на Сиреневом бульваре опубликовали в официальном сообществе Правобережья в ВК.

- Мы рассмотрим возможность проведения ремонтных работ на этом участке дороги, - прокомментировали в управлении городского хозяйства. - На основе результатов ежегодного весеннего обследования дорог будет составлен план по поддержанию автомобильных дорог в надлежащем состоянии в соответствии с имеющимся финансированием. Список улиц, подлежащих ремонту в этом году, выложат ориентировочно в мае.

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