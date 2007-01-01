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Авто и транспорт

Из Калуги запустят самолеты по новому направлению

Дмитрий Ивьев
12.04, 00:10
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Ожидается, что с июня пассажиры смогут добраться до Махачкалы.

Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Азимут».

По предварительным данным, полеты будут совершаться один раз в неделю – по средам.

Стоимость билета пока не называется.

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