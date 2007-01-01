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Авто и транспорт

В Калуге пассажирам не дают оплатить картой проезд в общественном транспорте

Жалобе появились на страницах чиновников в социальных сетях.
Дмитрий Ивьев
11.04, 22:27
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Как отмечают калужане, водители могут заявить, что терминал не работает, попросив при этом перевести деньги на карту.

Это явно является нарушением.

Жителей Калуги просят в такой ситуации обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-10-02. Она работает в круглосуточном режиме. 

По вопросам работы пассажирского транспорта также можно обращаться в диспетчерскую службу «Управление Калужского троллейбуса» по телефону 55-03-52.

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