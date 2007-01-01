В Калуге пассажирам не дают оплатить картой проезд в общественном транспорте
Жалобе появились на страницах чиновников в социальных сетях.
Как отмечают калужане, водители могут заявить, что терминал не работает, попросив при этом перевести деньги на карту.
Это явно является нарушением.
Жителей Калуги просят в такой ситуации обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-10-02. Она работает в круглосуточном режиме.
По вопросам работы пассажирского транспорта также можно обращаться в диспетчерскую службу «Управление Калужского троллейбуса» по телефону 55-03-52.