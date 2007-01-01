Ремонт дороги начался в Спас-Деменском районе

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на дороге А-130 «Москва - Малоярославец — Рославль» - Спас-Деменск - Ельня - Починок» — Павлиново протяженностью 7300 метров.

- На участке с км 0+000 по км 7+300 дорожные службы провели комплексные работы, включающие разборку старой дорожной одежды над водопропускной трубой и демонтаж существующей трубы, - рассказал 11 апреля министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов. - Для обеспечения прочности дорожного покрытия выполнена укладка песчано-гравийной подушки. Специалисты осуществили монтаж новой трубы, установив надежную систему водоотведения, а также выполнили гидроизоляцию и обратную засыпку трубы.

По плану, весь цикл ремонтных работ на данном участке должен быть завершен до конца года.