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Авто и транспорт

Ремонт дороги начался в Спас-Деменском районе

Дмитрий Ивьев
11.04, 15:34
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В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на дороге А-130 «Москва - Малоярославец — Рославль» - Спас-Деменск - Ельня - Починок» — Павлиново протяженностью 7300 метров.

- На участке с км 0+000 по км 7+300 дорожные службы провели комплексные работы, включающие разборку старой дорожной одежды над водопропускной трубой и демонтаж существующей трубы, - рассказал 11 апреля министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов. - Для обеспечения прочности дорожного покрытия выполнена укладка песчано-гравийной подушки. Специалисты осуществили монтаж новой трубы, установив надежную систему водоотведения, а также выполнили гидроизоляцию и обратную засыпку трубы.

По плану, весь цикл ремонтных работ на данном участке должен быть завершен до конца года.

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