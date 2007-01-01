В Калужской области ремонтируют дорогу Ермолино – Боровск – Верея

Работы в Боровском районе ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонт продлится до конца 2026 года.

Сейчас там заменили семь водопропускных труб диаметром от 0,5 до 1 метра, рассказали 10 апреля в министерстве транспорта Калужской области.

В нынешнем году восстановят дорожную одежду, уложат нижний слой асфальта.

Верхний слой, а также заездные карманы, новые автобусные павильоны и съезды появятся уже в 2026 году.

Из-за ремонта на некоторых участках введено реверсивное движение.