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Авто и транспорт

В Калужской области ремонтируют дорогу Ермолино – Боровск – Верея

Работы в Боровском районе ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Дмитрий Ивьев
11.04, 08:40
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Ремонт продлится до конца 2026 года.

Сейчас там заменили семь водопропускных труб диаметром от 0,5 до 1 метра, рассказали 10 апреля в министерстве транспорта Калужской области.

В нынешнем году восстановят дорожную одежду, уложат нижний слой асфальта.

Верхний слой, а также заездные карманы, новые автобусные павильоны и съезды появятся уже в 2026 году.

Из-за ремонта на некоторых участках введено реверсивное движение.

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