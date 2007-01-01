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Центр Калуги перекроют на время космического забега

Мероприятие пройдет в честь Дня космонавтики утром в субботу, 12 апреля.
Дмитрий Ивьев
11.04, 08:35
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Городская управа опубликовала схему перекрытия дорог на период с 7:00 до 11:30 12 апреля:

  • от ИКЦ до ул. Октябрьской,
  • по ул. Октябрьской (от д. 17 к. 2 по ул. Октябрьской до д. 58 по ул. Октябрьской),
  • по ул. Космонавта Комарова (от ул. Октябрьской до ул. Циолковского),
  • от ул. Циолковского (от д. 44 по ул. Циолковского до скв. им. Волкова),
  • по бульвару им. Комарова (от ул. Циолковского до ул. Гагарина (дублер),
  • по ул. Гагарина (дублер) (от д. 11 по ул. Гагарина до скв. им. Волкова),
  • по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского).

Водителей просят выбирать пути объезда.

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