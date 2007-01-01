Центр Калуги перекроют на время космического забега
Мероприятие пройдет в честь Дня космонавтики утром в субботу, 12 апреля.
Городская управа опубликовала схему перекрытия дорог на период с 7:00 до 11:30 12 апреля:
- от ИКЦ до ул. Октябрьской,
- по ул. Октябрьской (от д. 17 к. 2 по ул. Октябрьской до д. 58 по ул. Октябрьской),
- по ул. Космонавта Комарова (от ул. Октябрьской до ул. Циолковского),
- от ул. Циолковского (от д. 44 по ул. Циолковского до скв. им. Волкова),
- по бульвару им. Комарова (от ул. Циолковского до ул. Гагарина (дублер),
- по ул. Гагарина (дублер) (от д. 11 по ул. Гагарина до скв. им. Волкова),
- по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского).
Водителей просят выбирать пути объезда.