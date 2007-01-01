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Авто и транспорт

В Калуге Денисову пожаловались на плохие дороги

Городской голова провел личный прием жителей.
Дмитрий Ивьев
09.04, 12:25
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- В этот раз на моем личном приеме основной стала дорожная тема, - заявил чиновник 9 апреля.

После разговора с людьми он поручил решить проблему разрушенного асфальта на съезде на улицу Путейскую около Синих мостов.

С жителями деревни Лихун Денисов договорился о подсыпке самых проблемных дорожных участков, в том числе на Лавандовой улице.

- Планируем связать дорогой посёлок Молодёжный с улицей Лазурной, - заявил также городской голова. - Предпроектные изыскания коллеги из управления капитального строительства уже начали.

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