В Калуге Денисову пожаловались на плохие дороги
Городской голова провел личный прием жителей.
- В этот раз на моем личном приеме основной стала дорожная тема, - заявил чиновник 9 апреля.
После разговора с людьми он поручил решить проблему разрушенного асфальта на съезде на улицу Путейскую около Синих мостов.
С жителями деревни Лихун Денисов договорился о подсыпке самых проблемных дорожных участков, в том числе на Лавандовой улице.
- Планируем связать дорогой посёлок Молодёжный с улицей Лазурной, - заявил также городской голова. - Предпроектные изыскания коллеги из управления капитального строительства уже начали.