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Авто и транспорт

В Обнинске изменили схему маршрута автобуса №11

Дмитрий Ивьев
09.04, 07:30
0 218
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По вечерам он будет заезжать на остановку «100-е здание завода «Сигнал».

Там автобус будет останавливаться в 17:55, 18:26, 18:48 и 19:12, сообщили 9 апреля в «Обнинском городском транспорте».

Такая схема будет действовать до 31 октября.

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