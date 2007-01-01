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Авто и транспорт

В Калуге просят вернуть переход на улицу Жукова

Дмитрий Ивьев
08.04, 18:12
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Городской голова Дмитрий Денисов 7 апреля сообщил, что зебру на сквере Мира не будут ликвидировать.

После этого на странице городского головы появились просьбы вернуть ликвидированный в прошлом году переход на пересечении улицы Жукова и площади Победы. Отсутствие зебры осложнило жизнь пешеходам.

Однако на такие шали власть пока не готова.

- Вносить изменения в действующую схему организации дорожного движения на этом участке не планируем. Для движения пешеходов поблизости расположен регулируемый пешеходный переход - пересечение ул. Энгельса и Жукова, - заявили в городской управе.

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