В Калуге просят вернуть переход на улицу Жукова

Городской голова Дмитрий Денисов 7 апреля сообщил, что зебру на сквере Мира не будут ликвидировать.

После этого на странице городского головы появились просьбы вернуть ликвидированный в прошлом году переход на пересечении улицы Жукова и площади Победы. Отсутствие зебры осложнило жизнь пешеходам.

Однако на такие шали власть пока не готова.

- Вносить изменения в действующую схему организации дорожного движения на этом участке не планируем. Для движения пешеходов поблизости расположен регулируемый пешеходный переход - пересечение ул. Энгельса и Жукова, - заявили в городской управе.