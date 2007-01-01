В Калуге задумались над изменением схемы движения на Театральной площади

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Водители обратились к городскому голове с просьбой поменять местами направления движения на проездах между улицами Кирова и Суворова.

Калужане отмечают, что тогда можно будет заехать на Театральную площадь и выехать обратно на Кирова, не нагружая перекрестки улицы Московской с Суворова и Кирова.

В городской управе в ответ на обращение заявили, что в течение ближайшего месяца будет проводиться мониторинг. По его итогам будут смотреть, нужно ли перенаправлять потоки на площади.