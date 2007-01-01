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Авто и транспорт

В Калужской области развалилась дорога в поселке Дугна

Дмитрий Ивьев
08.04, 14:51
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Во вторник, 8 апреля, фото из Ферзиковского района опубликовал местный житель.

Вся проезжая часть покрыта ямами. Фото сделано перед снегопадом.

- Планируем провести асфальтирование дороги в этом году, - заявили в администрации района.

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