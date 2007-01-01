В Калуге шесть улиц перекроют в День космонавтики
В следующую субботу, 12 апреля, движение будет ограничено из-за праздничных мероприятий.
Соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий Денисов.
С 7:00 до 11:30 движение закроют на следующих участках:
- дорога между ИКЦ и улицей Октябрьской,
- улица Октябрьская от дома № 17, корпус 2 до дома № 58,
- улица Комарова от Октябрьской до Циолковского и от Циолковского до Гагарина,
- улица Циолковского от дома № 44 до сквера Волкова,
- улица Гагарина от дома №11 до сквера Волкова,
- набережная Яченского водохранилища от дамбы до Лаврентьевского переулка.