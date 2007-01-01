+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге шесть улиц перекроют в День космонавтики
Авто и транспорт

В Калуге шесть улиц перекроют в День космонавтики

Дмитрий Ивьев
05.04, 12:11
0 374
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В следующую субботу, 12 апреля, движение будет ограничено из-за праздничных мероприятий.

Соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий Денисов.

С 7:00 до 11:30 движение закроют на следующих участках:

  • дорога между ИКЦ и улицей Октябрьской,
  • улица Октябрьская от дома № 17, корпус 2 до дома № 58,
  • улица Комарова от Октябрьской до Циолковского и от Циолковского до Гагарина,
  • улица Циолковского от дома № 44 до сквера Волкова,
  • улица Гагарина от дома №11 до сквера Волкова,
  • набережная Яченского водохранилища от дамбы до Лаврентьевского переулка.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InA0K0huWllWREpVY0FwZGRXSGR5YkE9PSIsInZhbHVlIjoidER5UWJTbkRwbnY3NzJoaTZQMFVYbE96ZXl3WTNLQVlGZ2dLbHdDcWVUSmlBbzZveHEvV1NDK0oyUGVJRG8rYzZjRVhHUWJBSkVWSzdRSFcxT3lBTUhlck11aERsYUp6STF3R1RsVDIzdWxLQS93RzlvakhqNnAwZmdWUnRPbkRhWk44NndYNG1SRkpZZ0xvdk5rNTEvRkxkVlBvOVFoRGV0enlJcXhNS05BTzFCd0plT1d3UzU5eHluRFZZVjVSeEtoWXI2UkZXeTFYSmtZemk0bUE0Z0VIQ0FYM2x2Zm1RU2ZhbmRoTFJjQUdmNkxJYnhzSUlUTGZPYlhsbURzZ3pkdXNWWTFSUGIyYnhPdzh5b0pQV3NZTmx5bnBVUnNacE1sSHR6M0srNHduMlBqQXF6QVkxN1BYbE12ZFpackRGd243UDJzbVBOb0dWOHBZejNuSXZ3aFFUTEorQ2h0d0lsakl1Zlk4ZFpmcXRaL1JOOUpGUkN6ZklDSHN1YklvZGFjT0Y3WHc3akR3RHJaWEIwL2RpQU1LejNxRWFRbU9Hamdmdzc2T3l2K0xrTU9kb2FZQU1RSGRHajVZVVVzdSIsIm1hYyI6IjE3YmUzM2QwNTI3MDAzNTQ2OWVhNDg0YTYwMDhhNWVlMjU5ZTA0ZTcxNTNmMTAzYzlhNzQxNDc0ZWQxYjRmZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRWVTFIUzFSWmtkRjlINDVrSDVEMWc9PSIsInZhbHVlIjoiZnlYWWhueWR2SGhEdm16LzlkSFFONEs2THhBOXMxRGZsdXR5UG01Qjd2azQrZ25GT2MwMHA3QWVWbnJxZlAxK3E5TS9POGlPSXZ4T29sSXVzM2kvdE11bUhUL1NkcnBEUzZpTUU1WDZCRGZCQm02M1R4OU00WERIMjcvTkhIbE45S2M5UlFJaUpLSGgvZjZVbGVtYlgzU1FYQWVKRjhrUXp5V0hLaTZrWEtJdmpYT211R0JPanN0VWhDN2JtTGRWdHF0V04yd2cyRER0R0lwUWZieCszNEM1bFZSUGlvQnFkMFg5aW5VOUFoUGJzSDZHSUtZdDE2UC83V3RDMkVyWlNoZGNDNDVwSmNYaThVeTV6OHJmVGlxT3dYMHFKWjFUQkFVUGtOOWxvdHlxREhUWmxNUEIwSlloZkltQ3V4Z0swVWRpeHFuRHI1RDVicWh4QjlFQjlnaktSQmtyTjNQUGd2SW9hdTVQbkwvUUgvU1FEYTgwRExGRG1Pa0ZPcjRuM0VBc0FTdFE1d1YydHZVYVUyNk14cXZoNW9VWmZteEtCT1ZHakZlVE9mbnowZ0RJVVNyenE5TVZoYTdMKzhtTjJ5K1g1eHFTZW1IWXc1bkU4aTczZEpNeWhwR1I2OHMweG5oMi9lbHNqZEY2RDY3eVByVmFaYi8yRUxZZFFaZXUzYUxUZS9GQjB6ZWVWK0V3RmhjREdqeDY1c1JMSU9ocGNUb005MEJWYU9IdXN0SGIwZVd3RllCeDVwNHd1MlpWalFVV2N1bVZDT0c1S01OMFo1bk03NnVPVkdlQVVVUWpIU1pxS2hzNjIybUhaUUdHejZuKzduUlBZSEJqajZyQyIsIm1hYyI6IjUzNTc3MWI0YTY2MDJkZGUzODIzMDZhYjA1YWI3OTNiMzM4ZmQ1NTVkZTI1ZTViMzliYzRjODE2OGU1NjhhNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+