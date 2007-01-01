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Новость дня Авто и транспорт

Калужских водителей предупредили о жутких шести днях

Дмитрий Ивьев
05.04, 09:24
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Многие уже поставили на машины летнюю резину, но с 6 по 11 апреля ожидаются снегопады и гололедица.

Температура воздуха будет находиться в пределах от -5 до +3 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

- В связи с тем, что многие автомобилисты уже успели перейти на летние шины, движение на таких автомашинах будет не безопасно, - заявили в субботу в управлении МВД по Калужской области.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения города Калуги Владимир Шрай призвал водителей выбирать скорость исходя из состояния дороги, не забывать о дистанции, а также тормозить перед перекрестками и переходами.

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