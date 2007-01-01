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Авто и транспорт

Калуга встала в пятничных пробках

Дмитрий Ивьев
04.04, 17:00
0 208
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Движение на многих улицах затруднено вечером в пятницу, 4 апреля.

Заторы образовались на Кирова, Московской, Ленина, Кутузова, Королева, Гагарина, Тульской, Жукова, Телевизионной, Гурьянова и других улицах.

Пока очевидцы не сообщали о каких-либо ДТП.

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